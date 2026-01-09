Crans-Montana: Barbetreiberin entschuldigt sich nach Brandkatastrophe

1 Die Bar-Betreiberin (Mitte) äußerte sich zur Brandkatastrophe. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dp/Jean-Christophe Bott

Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana ringt Bar-Chefin Jessica Moretti öffentlich um Worte – und spricht inmitten schwerer Vorwürfe eine Entschuldigung aus.











Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Toten hat sich die Betreiberin der Bar unter Schluchzen entschuldigt. „Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Niemals, wirklich niemals im Leben hätten wir uns das vorstellen können“, sagte Jessica Moretti nach einer Befragung bei der Staatsanwaltschaft in Sion vor Medien. „Das ist in unserer Einrichtung passiert, und ich möchte mich entschuldigen.“