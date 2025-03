1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Flammen greifen auf eine Scheune über.











Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein geschätzter Sachschaden von rund 400.000 Euro entstanden. Als die ersten Einsatzkräfte am Sonntagabend eintrafen, stand das mehrstöckige Haus in Crailshaim-Jagstheim bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.