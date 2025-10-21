Im Herbst 2025 breitet sich eine neue Corona-Variante in Deutschland rasant aus. Welche Anzeichen jetzt besonders häufig auftreten.
Im Oktober 2025 ist das Coronavirus in Deutschland erneut aktiv, allerdings auf moderatem Niveau. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Zahl der COVID-19-Erkrankungen bei rund 600 Fällen pro 100.000 Einwohner, deutlich weniger als im Vorjahr. Die Zahl schwerer Atemwegsinfektionen bleibt niedrig, und auch Hospitalisierungen verlaufen überwiegend mild. Dennoch zeigt sich ein klarer Trend: Die neue Variante „Stratus“ (XFG) hat inzwischen etwa 71 % aller Infektionen übernommen und verdrängt ältere Linien wie „Nimbus“ (NB.1.8.1).