Cornelius Meister dirigiert: Diese Abschiedskonzerte sind der Hammer

Cornelius Meister beginnt seinen letzten Konzert-Dreierpack mit dem Staatsorchester, zwei Mal jubelt ein ausverkaufter Beethovensaal.
Über der Bühne, dort, wo sonst die Chöre singen, steht ein schwarzer Kasten. Gut eine Stunde lang zieht er die Blicke des Publikums im dicht bestuhlten, ausverkauften Beethovensaal an und nimmt wie ein dunkles Menetekel vorweg, was im letzten Satz von Gustav Mahlers sechster Sinfonie passieren wird. Und dann? Schreitet ein Schlagzeuger mit einem riesigen Hammer von links auf die Tribüne, hebt ihn in die Luft – und: bäng!