Cornelius Meister dirigiert: Diese Abschiedskonzerte sind der Hammer

Über der Bühne, dort, wo sonst die Chöre singen, steht ein schwarzer Kasten. Gut eine Stunde lang zieht er die Blicke des Publikums im dicht bestuhlten, ausverkauften Beethovensaal an und nimmt wie ein dunkles Menetekel vorweg, was im letzten Satz von Gustav Mahlers sechster Sinfonie passieren wird. Und dann? Schreitet ein Schlagzeuger mit einem riesigen Hammer von links auf die Tribüne, hebt ihn in die Luft – und: bäng!

Das Schicksal dröhnt so laut, dass es einige Mitglieder des Stuttgarter Staatsorchesters nur mit Ohrstöpseln ertragen. Und es dröhnt zwei Mal. Den ursprünglich vorgesehenen dritten Hammerschlag hat der abergläubische Komponist gestrichen. Das hindert viele Dirigenten nicht daran, den Takt 783 des Finales so schmetternd zu servieren, wie es noch bei der Uraufführung 1906 geschah.

Die Sechste ist die „tragische Sinfonie“

Was sich sogar biografisch rechtfertigen lässt, denn schon im Jahr danach haben Mahler drei mächtige Schicksalsschläge getroffen, von denen er sich nie mehr erholte: das Ende als Hofoperndirektor in Wien, der Tod der kleinen Tochter, die Diagnose seiner Herzkrankheit. Die Annahme, der Komponist habe all dies in seiner Sechsten prophetisch vorweggenommen, hat ihr den Beinamen „tragische Sinfonie“ eingebracht.

Cornelius Meister verlässt seine Position als Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper. Dies tut er aber aus eigenem Entschluss, und seine Konzentration, seine Wachheit und die kraftvolle Analyse, die er dem monumentalen Werk mit seinen klar formenden und fordernden Händen angedeihen lässt, kündet von guter Gesundheit.

Ob Meister den dritten Hammerschlag verweigert, weil er sich Mahlers letztem Willen verpflichtet fühlt, oder weil er selbst das Schicksal nicht herausfordern will? Die Antwort ist eine andere: Der sinfonische Koloss (auf der Bühne sitzen 112 Musikerinnen und Musiker!) klingt am Montagabend viel weniger tragisch, als es sein Name nahelegt. Die Musik hat hier zwar viel Dunkles und Drohendes, aber auch Momente von Licht und Hoffnung. Für Cornelius Meister ist das Glas nicht halb leer, sondern halb voll.

Eine Sinfonie, die auch Theater ist

Sein Fokus richtet sich im ersten Satz weniger auf das unerbittliche Marsch-Thema als auf das Zarte, Schöne rund um flächige Streicher-Passagen, die Celesta, die je zwei Harfen rechts und links, das von Kuhglocken gesäumte Naturidyll. Die Bläser im Scherzo trillern so, als befänden wir uns im grimassierenden Eingangssatz von Schostakowitschs Leningrader Sinfonie, im Trio bringen Taktwechsel das Walzer-Beisel zum Schwanken, das Andante ist eine klingende Almwiese. Bis zu dem leisen Seufzer, mit dem das Stück nach einem letzten Fortissimo-Aufbäumen endet, staunt man über Mahlers brillant gehaltene Balance zwischen sinfonischer Tradition und Revolution und über seine Kunst der schnellen, raffinierten Registerwechsel. Vor allem aber wird man hineingezogen in eine Sinfonie, die auch Theater ist, mächtig, erschütternd.

Das Staatsorchester spielt in den ersten beiden Konzerten von Cornelius Meisters Abschieds-Dreierpack so präzise und so fokussiert wie schon lange nicht mehr. Auch am Sonntagmorgen; da serviert das Ensemble Mahlers erste Sinfonie so blitzsauber, als wollte es seinem scheidenden Chef noch einmal ein ganz besonderes Geschenk machen. Man hört, wie fein durchgearbeitet dieses Stück ist. Und dass es auch hier schon um jene Sehnsucht nach Auswegen aus einem bedrückenden Zuviel geht, die Mahlers Sinfonik bis heute so brandaktuell und berührend wirken lässt.

Staunen über Haydn

Dass alles Heutige auf der Geschichte und alle Masse auf individueller Klasse fußt, macht in der Matinee ein zweites Werk deutlich: In Haydns „Midi“-Sinfonie stehen Cembalo, Traversflöten und Vibrato-Reduktion für die barocken Wurzeln, und mit virtuosen Soli verneigen sich Vladyslava Luchenko, Muriel Bardon und Zoltan Paulich vor der Tradition der Sinfonia Concertante. Dass Haydn in diesem Stück sogar ein Opernrezitativ zum Instrumentalsatz macht, lässt staunen. So wie überhaupt alles, was in Meisters ersten letzten Konzerten erklingt: Das, ganz ehrlich, ist echt der Hammer.