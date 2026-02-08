Cook meets Rock in Stuttgart: Wenn der Rocker mit dem Zacherl kocht

Die Stuttgarter Intergastra startet. Bei einem Charity-Event kochen Lucki Maurer, Stefan Marquard, Ralf Zacherl und andere auf. Und auch der Schlagzeuger von In Extremo ist dabei.
Totenkopf im Kochhut und roséfarbene Rockerbrause: Schon am Einlass ist klar, dass dieser Abend am ersten Intergastra-Tag nicht nach klassischer Gourmetmesse riecht. „Cook meets Rock“ nennt sich das Format, das bereits zum sechsten Mal stattfindet – und der Titel ist weniger Wortspiel als Programm. Wenn der Rocker mit Ralf Zacherl kocht, verschwimmen Genregrenzen: Bühne wird Küche, Küche wird Show. Hinter der Station, wo Ralf Zacherl das Gericht (obacht! Wortwitz!) „Gnocching on heavens door“ vollendet, ist der Dummer von In Extremo genannt Specki kochend mit von der Partie – und sie servieren Kartofffelgnocchi mit Roter Bete und Parmesan.