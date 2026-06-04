Das Leben von Shania Twain kommt auf die Leinwand. Regie führt Leah McKendrick, die auch das Drehbuch schreibt. Twain selbst ist als Produzentin dabei. Im Juli erscheint zudem ein neues Album.

Dass Shania Twain (60) eines Tages ihr eigenes Biopic bekommt, war wohl nur eine Frage der Zeit. Jetzt steht fest, wer die Geschichte der Country-Pop-Ikone erzählen wird: Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat Sony Pictures die Filmemacherin Leah McKendrick mit Regie und Drehbuch des Projekts betraut. Der Film soll schlicht "Shania" heißen - mehr zum Inhalt verrät das Studio bislang nicht.

McKendrick ist keine Unbekannte in der Welt des Musikfilms. Ihre Vergangenheit als Popsängerin und Songwriterin soll ihr die Tür zu diesem Projekt geöffnet hat. Die Regisseurin hatte zuletzt für Netflix die Romantische Komödie "Voicemails for Isabelle" mit Zoey Deutch und Nick Robinson inszeniert, die am 19. Juni erscheint.

Twain produziert selbst mit

Shania Twain ist nicht nur der Gegenstand des Films, sondern auch aktiv als Produzentin beteiligt. Warum das Leben der Musikerin als Biopic-Stoff taugt, erschließt sich beim Blick auf ihre Vita schnell. Die fünffache Grammy-Preisträgerin hat seit den 1980er Jahren mitgeholfen, Country Music für ein weltweites Publikum neu zu definieren, und den Weg geebnet für den Genre-Mix aus Country und Pop, der heute die Charts bestimmt. Songs wie "That Don't Impress Me Much" und "Man! I Feel Like A Woman!" haben sich längst ins kollektive Musikgedächtnis eingeschrieben.

Mehr als 100 Millionen verkaufte Alben weltweit machen Twain zur meistverkauften Künstlerin in der Geschichte des Country-Pop. Als erste Künstlerin überhaupt veröffentlichte sie drei aufeinanderfolgende Alben, die jeweils Diamond-Zertifizierung erreichten - ein Rekord, der bis heute steht.

Das Projekt reiht sich ein in die wachsende Musikbiopic-Offensive des Studios. Sony brachte bereits im Dezember 2022 "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" über TriStar in die Kinos und ist außerdem federführend bei Sam Mendes' ambitioniertem Projekt "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event".

Neues Album im Juli

Während das Biopic-Projekt anläuft, bleibt Twain selbst nicht untätig. Ihr siebtes Studioalbum "Little Miss Twain" soll am 24. Juli erscheinen.