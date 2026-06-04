Das Leben von Shania Twain kommt auf die Leinwand. Regie führt Leah McKendrick, die auch das Drehbuch schreibt. Twain selbst ist als Produzentin dabei. Im Juli erscheint zudem ein neues Album.
Dass Shania Twain (60) eines Tages ihr eigenes Biopic bekommt, war wohl nur eine Frage der Zeit. Jetzt steht fest, wer die Geschichte der Country-Pop-Ikone erzählen wird: Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat Sony Pictures die Filmemacherin Leah McKendrick mit Regie und Drehbuch des Projekts betraut. Der Film soll schlicht "Shania" heißen - mehr zum Inhalt verrät das Studio bislang nicht.