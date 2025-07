Das vorerst letzte Konzert ihrer „Music of the Spheres World Tour“ spielen Coldplay am 8. September 2025 in London. Doch geht es 2026 weiter?

Seit über drei Jahren sind Coldplay mit ihrer „Music of the Spheres World Tour“ unterwegs. Die erste Show fand am 18. März 2022 in Costa Rica statt. In der Zwischenzeit ist mit Moon Music sogar ein weiteres Album der Band erschienen.

Geht es 2026 weiter mit der Tour?

Aktuell sind noch 18 Termine auf der „Music of the Spheres World Tour“ offen. 6 im Juli, 8 im August und 4 im September. Ganze zehn Mal wird die Band im Wembley-Stadion in London spielen. Insgesamt hat Coldplay bereits über 200 Shows im Rahmen dieser Tour gespielt.

Dennoch hoffen viele Fans, dass es auch 2026 weitere Termine geben wird. Zwar gibt es dazu bislang keine offiziellen Angaben, doch Drummer Will Champion hat gegenüber Apple Music möglicherweise das Ende der Tour angedeutet. In einem Promotext zur offiziellen Playlist der „Music of the Spheres World Tour“-Setlist heißt es:

„Coldplay’s spectacular, outer-space-themed Music of the Spheres tour – on the final leg of its three-year world journey – is all about the crowd,“ drummer Will Champion tells Apple Music, describing the energy as „open“ and „joyful“.

Auf Deutsch also: Bei der letzten Etappe der Tour geht es voll und ganz um das Publikum. Das klingt danach, als wären die Termine im September tatsächlich die letzten der Tour. Nach drei Jahren auf Weltreise wäre es auch kaum verwunderlich, wenn sich die Band anschließend eine wohlverdiente Pause gönnt.