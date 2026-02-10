Snoop Doggs Tochter Cori Broadus und ihr Verlobter haben bei einer emotionalen Gedenkfeier Abschied von ihrer zehn Monate alten Tochter Codi genommen. Das Mädchen war im Januar nach einem langen Aufenthalt auf der Neugeborenen-Intensivstation gestorben.

Snoop Doggs (54) Tochter Cori Broadus (26) und ihr Verlobter Wayne Deuce haben am Wochenende eine Gedenkfeier für ihre verstorbene Tochter Codi abgehalten. Das Mädchen war nur zehn Monate alt geworden und im Januar nach einem langen Aufenthalt auf der Neugeborenen-Intensivstation gestorben.

Beide Eltern teilten Eindrücke der Zeremonie auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen. Broadus postete auf Instagram mehrere Bilder, die zeigten, wie Familie und Freunde sie an diesem schweren Tag stützten. In dem Beitrag war auch ein Ausschnitt ihrer Trauerrede zu sehen, in der sie schilderte, wie sehr es sie schmerze, ihrer Tochter all die Dinge nicht mehr beibringen zu können, die sie sich vorgenommen hatte. "Ein Teil von mir ist mit dir gegangen", schrieb die 26-Jährige dazu.

Todesnachricht erschütterte Ende Januar

Am 31. Januar hatte Broadus die tragische Nachricht erstmals öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält. Dazu schrieb sie: "Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Cody" - versehen mit einem Engelsflügel-Emoji. Auch ihr Verlobter Wayne Deuce meldete sich in seinen Instagram-Storys zu Wort und richtete herzzerreißende Worte an seine Tochter: "Ich bin so traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiß, dass du jetzt in Frieden ruhst. Papa wird dich immer lieben."

Rapper-Großvater reagierte mit Familienfoto

Nur wenige Stunden nach Broadus' Bekanntgabe hatte sich auch Snoop Dogg selbst auf Instagram geäußert. Der 54-jährige Rapper teilte ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Tochter und seinen Söhnen Corde und Cordell zeigt, und versah es mit einem Herz- und einem Gebets-Emoji. Cordell schloss sich dem Familientribut an und repostete das gemeinsame Bild in seiner Instagram-Story mit den Worten: "Kleine Schwester, wir sind für immer für dich da."