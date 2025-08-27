Cobra Kai-Schöpfer sollen übernehmen: Knight Rider kommt als Kinofilm zurück

Die 80er-Kultserie "Knight Rider" um den sprechenden Wagen K.I.T.T. und seinen Partner Michael Knight wird verfilmt. Universal Pictures plant eine Kinoadaption der legendären Serie mit dem unzerstörbaren Trans Am. Das Drehbuch sollen die erfolgreichen "Cobra Kai"-Schöpfer übernehmen.
K.I.T.T. startet offenbar bald zu einer neuen Mission: Die erfolgreichen Schöpfer von "Cobra Kai" bringen die 80er-Kultserie "Knight Rider" laut eines Berichts des "Hollywood Reporter" höchstwahrscheinlich bald ins Kino. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald befinden sich zumindest in frühen, aber aussichtsreichen Verhandlungen, das Drehbuch für die Produktionsfirma Universal Pictures zu verfassen. Hurwitz und Schlossberg könnten zusätzlich auch die Regie übernehmen, heißt es.