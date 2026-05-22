Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag in der Fußball-Verbandsliga beim TSV Berg an. Dabei ist die Ausfallliste so lange wie schon lange nicht mehr.
Was war das für ein furioser Start der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am 8. November des vergangenen Jahres? Nach zehn Minuten führten die Gastgeber gegen den seinerzeit Tabellendritten TSV Berg überraschend mit 2:0. Doch so furios der Beginn war, so desaströs waren die restlichen 80 Minuten. Am Ende stand auf dem Kunstrasenplatz eine ernüchternde 3:7-Pleite. Damals waren sich die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas einig, dass der TSV Berg „eindeutig eine Nummer zu groß war“.