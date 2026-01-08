Climbing Team in Stuttgart: „Davon hätten wir früher geträumt“ – Wie sich das Klettern professionalisiert

Der Klettersport erlebt einen Hype, ist inzwischen auch bei Olympia vertreten. Wie spiegelt sich diese Entwicklung beim Climbing Team des DAV in Stuttgart wieder?
Es hat etwas Eidechsenhaftes, wenn Moritz Müller die Kletterwand emporschießt. Innerhalb von Sekundenbruchteilen finden die langen Arme des Jugendlichen den nächsten Griff. Parallel dazu winkelt er die Beine an, verlagert das Gewicht. Wie im Zeitraffer arbeitet er sich nach oben. Zack, zack, zack – dann ist der Trainingsdurchgang auch schon wieder beendet. Müller hat das Dach der Halle im Kletterzentrum auf der Waldau erreicht.