Galatasaray Istanbul beklagt nach dem Aus in der Champions League die Verletzung von Noa Lang. Warum der Club nun finanzielle Forderungen stellt.
Nach der kuriosen Daumen-Verletzung nach einem Werbebanden-Crash von Fußballprofi Noa Lang in der Champions League fordert sein Club Galatasaray Istanbul Schadenersatz. „Wir beraten uns derzeit mit Anwälten. Wir werden unseren Schadensersatzanspruch bei der UEFA geltend machen“, sagte Generalsekretär Eray Yazgan beim türkischen Sender HT Spor und drohte: „Sollte unserer Forderung nicht entsprochen werden, könnte es zu einer Klage kommen.“