In Monaco entscheidet sich, welche Partien die Fans in der neuen Champions-League-Saison erwarten dürfen. Wann genau die Champions League Auslosung 2025 stattfindet, wo sie live übertragen wird und welche Teams im Lostopf warten – hier gibt es alle Infos im Überblick.

Die Champions League Auslosung 2025 zur Ligaphase steht bevor. Am 28. August wird in Monaco entschieden, auf welche Gegner die 36 Teams der Königsklasse in der neuen Saison 2025/26 treffen. Fans fragen sich: Wann ist die Auslosung, welche Lostöpfe gibt es und wo läuft die Übertragung live im TV oder Stream? Hier gibt es alle wichtigen Infos im Überblick.

Champions League Auslosung 2025: Termin und Uhrzeit Die CL-Auslosung 2025 findet am Donnerstag, 28. August 2025, im Grimaldi Forum in Monaco statt. Beginn ist um 18:00 Uhr, die Dauer liegt bei rund einer Stunde. Einen Tag zuvor, am 27. August, stehen nach den Play-offs die letzten Teilnehmer fest.

Champions League Auslosung: Livestream und TV

Die Ziehung der Ligaphase wird auf mehreren Plattformen übertragen:

UEFA.tv: kostenloser Livestream auf der offiziellen Seite der UEFA

kostenloser Livestream auf der offiziellen Seite der UEFA ZDF-Mediathek: Livestream ab 17:50 Uhr, moderiert von Conan Furlong

Livestream ab 17:50 Uhr, moderiert von Conan Furlong DAZN: kostenpflichtiger Livestream für Abonnenten

kostenpflichtiger Livestream für Abonnenten Sky: Übertragung ab 17:30 Uhr bei Sky Sport News und via Sky Go/App

Damit gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Champions League Auslosung 2025 live zu verfolgen – sowohl kostenlos als auch über Pay-TV-Angebote. Im Free-TV wird die CL-Auslosung nicht übertragen.

Lostöpfe und Modus der CL-Auslosung

Seit der Reform gibt es keine klassischen Gruppen mehr, sondern eine Ligaphase mit 36 Mannschaften. Die Teams werden in vier Lostöpfe eingeteilt. Jede Mannschaft erhält durch die Auslosung acht Gegner – je zwei aus jedem Topf, verteilt auf Heim- und Auswärtsspiele.

Die wichtigsten Regeln:

Keine direkten Duelle zwischen Teams desselben Landes.

Maximal zwei Gegner aus demselben Land möglich.

So soll eine faire Verteilung sichergestellt werden und gleichzeitig hochklassige Duelle schon in der Frühphase der Saison entstehen.

Deutsche Teams bei der Champions League Auslosung 2025

Aus der Bundesliga nehmen vier Klubs teil:

Für die deutschen Vereine könnte die Auslosung frühzeitig schwere Aufgaben bereithalten – etwa gegen Real Madrid, Paris Saint-Germain oder den FC Liverpool.

Teilnehmer der Champions-League-Saison 2025/26

Bislang stehen 29 von 36 Teilnehmern fest, darunter:

England: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao

Italien: Inter Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel, Atalanta Bergamo

Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Weitere: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Sporting Lissabon, Slavia Prag, Olympiakos Piräus, Galatasaray, Union Saint-Gilloise

Die restlichen sieben Teams qualifizieren sich über die Play-offs.

Spielplan der Champions League 2025/26

Die UEFA hat die wichtigsten Termine bereits festgelegt:

Ligaphase: 16. September 2025 – 28. Januar 2026

16. September 2025 – 28. Januar 2026 Play-offs: 17./18. und 24./25. Februar 2026

17./18. und 24./25. Februar 2026 Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März 2026

10./11. und 17./18. März 2026 Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April 2026

7./8. und 14./15. April 2026 Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai 2026

28./29. April und 5./6. Mai 2026 Finale: 30. Mai 2026 in Budapest

Fazit

Die Champions League Auslosung 2025 ist für Fans und Vereine ein erster Höhepunkt der neuen Saison. Sie entscheidet über Top-Duelle schon in der Ligaphase und gibt den Klubs die Richtung für die kommenden Monate vor. Der konkrete Spielplan mit Anstoßzeiten wird wenige Tage nach der Auslosung veröffentlicht.