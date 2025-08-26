In Monaco entscheidet sich, welche Partien die Fans in der neuen Champions-League-Saison erwarten dürfen. Wann genau die Champions League Auslosung 2025 stattfindet, wo sie live übertragen wird und welche Teams im Lostopf warten – hier gibt es alle Infos im Überblick.
Die Champions League Auslosung 2025 zur Ligaphase steht bevor. Am 28. August wird in Monaco entschieden, auf welche Gegner die 36 Teams der Königsklasse in der neuen Saison 2025/26 treffen. Fans fragen sich: Wann ist die Auslosung, welche Lostöpfe gibt es und wo läuft die Übertragung live im TV oder Stream? Hier gibt es alle wichtigen Infos im Überblick.