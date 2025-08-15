City-Report Ludwigsburg: Immer weniger Menschen können sich eine Wohnung leisten

Die Nachfrage nach Bestandsimmobilien in Ludwigsburg ist verhalten, berichtet der IVD Süd. Grund sie die unsichere Lage auf dem Arbeitsmarkt. Nur Häuser sind weiterhin gefragt.
Der Traum vom Eigenheim bleibt für immer mehr Menschen genau das: ein Traum. Wie aus dem aktuellen City-Report Ludwigsburg des Immobilienverbands IVD Süd hervorgeht, ist die Nachfrage auf dem Kaufmarkt für Bestandsimmobilien „insgesamt verhalten“. Der Verband erklärt das mit der Unsicherheit am Markt. „Insbesondere die Sorge um Arbeitsplatzsicherheit führt dazu, dass viele potenzielle Käufer derzeit vom Immobilienerwerb Abstand nehmen“, sagt so Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Parallel dazu sinken die Preise für Wohnungen insgesamt.