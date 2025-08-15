City-Report Ludwigsburg: Immer weniger Menschen können sich eine Wohnung leisten

Die Nachfrage nach Bestandsimmobilien in Ludwigsburg ist verhalten, berichtet der IVD Süd. Grund sie die unsichere Lage auf dem Arbeitsmarkt. Nur Häuser sind weiterhin gefragt.

Der Traum vom Eigenheim bleibt für immer mehr Menschen genau das: ein Traum. Wie aus dem aktuellen City-Report Ludwigsburg des Immobilienverbands IVD Süd hervorgeht, ist die Nachfrage auf dem Kaufmarkt für Bestandsimmobilien „insgesamt verhalten“. Der Verband erklärt das mit der Unsicherheit am Markt. „Insbesondere die Sorge um Arbeitsplatzsicherheit führt dazu, dass viele potenzielle Käufer derzeit vom Immobilienerwerb Abstand nehmen“, sagt so Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Parallel dazu sinken die Preise für Wohnungen insgesamt.

Im Frühjahr 2025 kosteten Eigentumswohnungen aus dem Bestand in Ludwigsburg im Schnitt knapp 3500 Euro pro Quadratmeter, was mehr als drei Prozent weniger sind als noch im Herbst 2024. Bei Neubauten sind die Kosten unverändert (rund 6250 Euro pro Quadratmeter). Bei Häusern gingen die Preise dagegen rauf. Allein für freistehende Einfamilienhäuser wurden im Frühjahr 2025 im Schnitt 750.000 Euro bezahlt, fast vier Prozent mehr als im Herbst 2024. Kein Wunder: Im Unterschied zu Wohnungen sind Einfamilienhäuser auf dem Markt weiterhin sehr gefragt, zumindest die mit einer guten Energieeffizienz und jüngerem Baujahr.

Gleichzeitig hat sich das Angebot an Immobilien – sowohl im Häuser- als auch im Wohnungsbereich – deutlich reduziert, berichtet der IVD. „Verkäufer benötigen längere Bedenkzeit, bevor sie ihre Immobilie auf den Markt bringen.“ Hinzukommt, dass sich aufgrund der stark gestiegenen Baukosten und verschärften energetischen Anforderungen mehr potenzielle Bauherren von einem Neubauvorhaben abhalten ließen.