Jetzt bei uns im Livestream schauen – CSD-Parade in Stuttgart

Christopher Street Day in Stuttgart

1 Es soll die größte CSD-Parade werden, die in Stuttgart je stattgefunden hat. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Laut Veranstaltern soll es der „den größten CSD aller Zeiten in Stuttgart“ werden. Verfolgen Sie die Parade bei uns im Livestream.











Wir sind mit der Kamera live dabei, wenn sich die bunte Parade am Mittag vom Feuersee aus in Richtung Innenstadt in Bewegung setzt. Mit uns können Sie live dabei sein.