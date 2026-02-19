Nach dem tödlichen Autounfall gedenken die Menschen in dem kleinen Ort des 40-Jährigen. Der Bürgermeister war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto von der Straße abgekommen.
Nach dem tödlichen Autounfall des Bürgermeisters von Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) sind zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken zusammenkommen. Sie versammelten sich in am Mittwochabend in der katholischen Kirche, wie Pfarrer Bernhard Fetzer bestätigte. „Er war immer ansprechbar, freundlich, den Menschen zugewandt“, sagte Fetzer über Bürgermeister Christian Mauch (parteilos).