Chorprojekt in Filderstadt: Wieso Hunderte Kinder mit Profimusikern singen

1 Katrin Bleier (links), Leiterin der Musikschule Filum, und Monika Grauschopf, zuständig fürs Projekt Singgrund, freuen sich auf den Auftritt der Kinder mit dem Orchester. Foto: C. Holowiecki

Ein Traum geht in Erfüllung: Kinder, die am Filderstädter Projekt Singgrund teilnehmen, treten live mit dem Staatsorchester auf. Wie kommt es zu dieser Kooperation?











Am 19. Juli: Heinz Rudolf Kunze. Am 25. Juli: Ex-„Sunrise Avenue“-Frontmann Samu Haber. Und dazwischen, am 23. Juli: Hunderte Grundschulkinder aus Filderstadt. Das Programm auf der Killesberg-Freilichtbühne in Stuttgart hält in diesem Jahr eine echte Überraschung bereit. Unzählige Mädchen und Jungen aus Filderstadt dürfen kurz vor dem Start in die Sommerferien dort auftreten, und das auch noch mit einer ganz besonderen Begleitung. Im Rahmen des Sparda-Klassik-Open-Air werden die Kinder gemeinsam mit dem Staatsorchester Stuttgart unter dem Dirigenten und Generalmusikdirektor Cornelius Meister auf der Bühne stehen. „Dass wir das erleben mit dem Staatsorchester und einem der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Traum“, sagt Monika Grauschopf.