Alles begann am 4. Oktober 2023, als der Künstler Phillip Banks auf Social Media eine Illustration postete. Darauf zu sehen: ein anthropomorpher Hund, der pure Gelassenheit ausstrahlt. Banks beschrieb die Figur bloß als „mein neuer Charakter“ und schrieb dazu: „er ist ein chilliger Typ, dem insgeheim alles egal ist“. Der Beitrag erhielt zwar Tausende Likes, doch der große Durchbruch des Memes ließ noch auf sich warten.

Erst Ende August 2024 brachte ein TikTok-Nutzer namens „Blitzerzz“ das Meme zurück ins Rampenlicht. Mit einer Slideshow, die den Hund in Verbindung mit populären Szenen aus der Serie Family Guy zeigte, erlangte er breite Aufmerksamkeit. Kurz darauf folgte ein viraler Edit von TikToker „xxsume“, der den Hund in einer neuen Umgebung präsentierte und mit dem Satz „They make it look so easy“ versah. Das Video erreichte über zwei Millionen Likes und markierte den endgültigen Durchbruch des Chill Guy.

Der Hund wird zum Symbol

Die Popularität des "Chill Guy" liegt in seiner universellen Botschaft: Er verkörpert eine entspannte Haltung gegenüber den Herausforderungen des Alltags. Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok und Instagram nutzen die Figur, um ihre Gedanken humorvoll zu kommentieren oder stressige Situationen zu relativieren. Die einfache, aber ausdrucksstarke Darstellung des Hundes macht ihn zu einem idealen Träger für Memes und Botschaften.

Auch Unternehmen, Promis und Marken sind bereits auf den Zug aufgesprungen und verwenden den Chill Guy als Meme.

Kommerzialisierung und Kritik

Die enorme Popularität des Memes führte zu Merchandising-Produkten, darunter Kleidung mit dem "Chill Guy"-Motiv. Zudem inspirierte das Meme die Schaffung einer Kryptowährung: Die „Chill Guy Meme Coin“ erreichte binnen kurzer Zeit eine Marktkapitalisierung von Hunderten Millionen Dollar. Der Künstler Phillip Banks distanzierte sich jedoch von dieser Entwicklung und bemüht sich, unautorisierte Nutzungen seiner Figur zu unterbinden.

Dabei gehe es ihm explizit nicht um die Verwendung des "Chill Guy" als Meme und Witz, sondern darum, dass andere Menschen oder Firmen unerlaubt Profit aus seiner Kunst schlagen. Nachdem sich der Künstler vor allem vehement gegen die Kryptowährung ausgesprochen hatte, hatte er anscheinend auch mit heftigen Anfeindungen online zu kämpfen. Dabei kann Phillip Banks durchaus ein "entspannter Typ" sein, denn auf seinem Instagram-Account teilt er auch Kooperationen mit Marken, die seine Zeichnung verwenden - solange solche Kooperationen eben abgesprochen sind, scheint er dafür offen zu sein. Geplant ist außerdem, denn "Chill Guy" demnächst als Plüschtier herauszubringen.