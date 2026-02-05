Chief of Mission Conference: Was machen 50 US-Botschafter in Stuttgart-Vaihingen?

Etwa 50 US-Botschafter halten sich für eine Konferenz aktuell in Stuttgart auf. Das US-Militär behandelt die Zusammenkunft fast wie ein Geheimtreffen. Was Experten sagen.
Stuttgart ist an diesem Donnerstag und Freitag Schauplatz eines Treffens hochrangiger US-Diplomaten, wie unsere Zeitung erfuhr. Etwa 50 Botschafter der Vereinigten Staaten kommen bei der sogenannten „Chief of Mission Conference“ in den Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen zusammen. Sie sind offenbar im Pullman-Hotel in Stuttgart-Vaihingen untergekommen. Das US-Militär gibt sich zu den Inhalten, um die es bei dem Treffen gehen soll, bedeckt.