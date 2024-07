Cheeseburger: Preisentwicklung von 2002 bis 2024

Es ist schwierig, verlässliche Informationen zur Preisentwicklung bei McDonald’s zu finden. Auf Anfrage bei der Pressestelle des Unternehmens teilte man uns mit, man könne keine genauen Angaben zu den Preisen machen. Die Kalkulation der unverbindlichen Preisempfehlungen der einzelnen Produkte basiere auf verschiedenen Faktoren wie etwa den Kosten für den Restaurantbetrieb, der Qualität der Rohstoffe und deren Verfügbarkeit, den benötigten Mengen, der Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe im jeweiligen Markt sowie dem sonstigen Aufwand.

Hinzu kommt, dass die meisten Filialen von McDonald’s von Franchiseunternehmern geführt werden, welche die Preisempfehlungen nicht übernehmen müssen. So kann es von Filiale zu Filiale unterschiedliche Preise geben. Die nachfolgenden Cheeseburger-Preise stammen aus diversen Quellen aus dem Internet und können letztlich kein vollständiges Bild der Preisentwicklung darstellen. Es lässt sich daran jedoch gut erkennen, dass sich am Preis für einen Cheeseburger vor allen Dingen in den letzten Jahren einiges getan hat. Davor waren die Preise recht stabil.

Lesen Sie auch

Preisentwicklung beim Cheeseburger ab 2002

Jahr Preis Bis 2002 2,25 DM (1,15 Euro) 2002 bis 2005 1,15 - 1,19 Euro? 2005 - 2012 1,00 Euro 2012 1,19 Euro 2019 1,39 Euro 2021 1,59 Euro 2022 1,99 Euro 2023 2,29 Euro 2024 2,69 Euro

Verschiedene Quellen im Internet sind sich darüber einig, dass man bis zum Jahr 2002, als der Euro eingeführt wurde, in vielen Filialen von McDonald‘s 2,25 DM für einen Cheeseburger bezahlt hat. Dies entspräche nach heutigem Umrechnungskurs 1,15 Euro. Für die Zeit zwischen 2002 und 2005 ließen sich keine glaubwürdigen Quellen finden. Teilweise wurde ein Preisgefüge zwischen 1,15 und 1,19 Euro genannt, was angesichts des Umrechnungskurses von D-Mark in Euro Sinn machen würde. Im Jahr 2005 führte McDonald’s das Einmaleins-Angebot ein, bei dem der Cheeseburger auf 1 Euro reduziert wurde. Der Preis galt bis ins Jahr 2012 und wurde anschließend auf 1,19 Euro angehoben. Im Jahr 2019 gab es eine weitere Preiserhöhung um 20 Cent auf 1,39 Euro. 2021 kostete der Cheeseburger dann 1,59 Euro. Weitere Preiserhöhungen folgten im Jahr 2022 (1,99 Euro) und 2023 (2,29 Euro). Zuletzt wurde der Cheeseburger-Preis auf 2,69 Euro angehoben.

Warum sind die Preise gestiegen?

Die Preiserhöhungen in der Gastronomiebranche in den letzten Jahren sind auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Unter anderem haben steigende Kosten für Rohstoffe, Energie, Personal und Logistik die Unternehmen zu Preisanpassungen gezwungen. Auch die allgemeine Inflation und Steuererhöhungen spielen eine Rolle bei den Preisentwicklungen.