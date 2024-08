Humorvolle und ehrliche Kritik auf Knopfdruck: User können jetzt ihren Instagram-Feed von ChatGPT roasten lassen. Was es mit dem Trend auf sich hat und wie er funktioniert haben wir im Artikel zusammengefasst.

In den letzten Wochen hat ein neuer Social-Media-Trend die Plattformen erobert: der „Chat GPT Instagram Roast“. Bei diesem Trend laden Nutzer Screenshots ihrer Instagram-Profile hoch und bitten die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT, ihre Profile zu bewerten – und das oft auf eine besonders schonungslose Weise.

Was ist der „Chat GPT Instagram Roast“?

Der „Chat GPT Instagram Roast“ ist eine humorvolle und manchmal auch harsche Bewertung des eigenen Instagram-Feeds durch die KI. Nutzer möchten wissen, wie ihr Profil von außen wirkt, und erhalten dabei Kommentare zu Aspekten wie der ästhetischen Kohärenz, der Vielfalt der Inhalte und der Authentizität. Wer besonders mutig ist, kann die KI auch explizit um eine kritische Bewertung bitten, die dann gnadenlos auf mögliche Schwächen wie wiederholende Inhalte oder eine übertrieben kuratierte Darstellung hinweist.

Der Online-Händler otto.de hat den eigenen Instagram-Feed von ChatGPT roasten lassen. In dem Ergebnis heißt es, ins Deutsche übersetzt, unter anderem: „Dein Feed sieht aus wie das digitale Äquivalent von jemandem, der ein Geschäft betritt, um ein Teil zu kaufen, und das Geschäft mit einem Einkaufswagen voller wahlloser Artikel verlässt, von denen er die meisten nicht braucht. Es ist eine skurrile Mischung aus Nostalgie, zufälligen Memes und gezielter Werbung, die schreit: „Ich habe vielseitige Interessen und keine Scham.“

Der deutsche Meme-Account galerie.arschgeweih hat den eigenen Feed ebenfalls roasten lassen. Da heißt es unter anderem: „Dein Feed sieht aus wie eine Zeitreise durch die skurrilsten Momente des deutschen Fernsehens der 2000er-Jahre, […] die nur jemand feiert, der wahrscheinlich immer noch ICQ-Sounds als Klingelton hat. […] Dein Humor sitzt irgendwo zwischen „Guilty Pleasure“ und „bitte lass das Internet für immer explodieren“.“

Über den Instagram-Account der Stuttgarter Nachrichten sagt ChatGPT beispielsweise: „Der Gesamteindruck ist eine Mischung aus gut gemeintem, aber missratenem Versuch, die Schönheit Stuttgarts einzufangen.“

Anleitung zum „Chat GPT Instagram Roast“-Trend

Möchten Sie Ihr Instagram-Profil von ChatGPT bewerten lassen und am „Chat GPT Instagram Roast“-Trend teilnehmen? Hier erfahren Sie, wie es geht:

Erstellen Sie einen Screenshot Ihres Instagram-Profils: Öffnen Sie Ihr Instagram-Profil und machen Sie einen Screenshot Ihres Feeds, der Ihre letzten Beiträge zeigt. Dieser Screenshot wird später von ChatGPT analysiert. Rufen Sie ChatGPT auf: Besuchen Sie eine Plattform, die ChatGPT anbietet, wie zum Beispiel die offizielle Website von OpenAI oder andere Dienste, die ChatGPT integriert haben. Viele dieser Plattformen bieten eine kostenlose Nutzung an, während für erweiterte Funktionen eventuell Gebühren anfallen können. Anmeldung (optional): Auf den meisten Plattformen müssen Sie sich anmelden, um den Dienst nutzen zu können. Die Anmeldung ist in der Regel kostenlos. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, können Sie sich direkt einloggen. Screenshot hochladen und bewerten lassen: Laden Sie den Screenshot Ihres Instagram-Profils hoch und bitten Sie ChatGPT, Ihr Profil zu bewerten. Sie können dabei spezifische Anweisungen geben, wie beispielsweise „Bitte geben Sie mir eine ehrliche und kritische Bewertung meines Instagram-Feeds“ oder "Bitte roaste meinen Instagram-Feed". Feedback erhalten: ChatGPT wird Ihnen dann eine Analyse Ihres Profils geben. Wenn Sie eine besonders kritische Bewertung wünschen, können Sie dies in Ihrer Anfrage erwähnen.

Die Nutzung von ChatGPT ist in vielen Fällen kostenlos, insbesondere für grundlegende Funktionen. Bei intensiver Nutzung oder für spezielle Features können jedoch Kosten anfallen. Informieren Sie sich vorher auf der jeweiligen Plattform über mögliche Gebühren.

Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach an dem Trend teilnehmen und herausfinden, wie Ihr Instagram-Profil von einer KI bewertet wird. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Warum ist dieser Trend so beliebt?

In einer Zeit, in der Social Media für viele mehr als nur ein Hobby ist und oft zur persönlichen oder beruflichen Markenbildung genutzt wird, ist es nicht verwunderlich, dass dieser Trend auf so viel Resonanz stößt. Für einige Nutzer ist es eine unterhaltsame Art, Feedback zu ihrem Profil zu bekommen, während andere die Möglichkeit nutzen, ihre Online-Präsenz durch die Augen einer KI zu betrachten und möglicherweise zu verbessern.

Ein weiterer Grund für die Popularität dieses Trends ist die zunehmende Rolle von KI im Alltag. Menschen sind neugierig, wie eine KI ihre sorgfältig kuratierten Inhalte beurteilt und ob sie verbesserungswürdige Aspekte erkennt, die ihnen selbst nicht aufgefallen sind.

Kritik und Reflexion

Während viele den Trend als spaßige Herausforderung betrachten, gibt es auch Stimmen, die die Notwendigkeit solcher Feedback-Formate infrage stellen. Ist es wirklich sinnvoll, eine KI als Maßstab für das eigene Online-Image heranzuziehen? In einem Umfeld, in dem Authentizität und individuelle Ausdruckskraft immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich die Frage, ob eine KI wirklich die beste Instanz ist, um über die Qualität eines Profils zu urteilen.

Der „Chat GPT Instagram Roast“ ist aber sehr wahrscheinlich nur ein kurzlebiger Trend. Er spiegelt zwar das zunehmende Interesse der Menschen wider, ihre Online-Präsenz durch innovative und manchmal auch konfrontative Methoden zu hinterfragen und zu optimieren. Ob man das Feedback der KI als konstruktive Kritik annimmt oder es einfach als humorvollen Zeitvertreib sieht, bleibt jedoch jedem selbst überlassen. Klar ist jedoch, dass dieser Trend einen Nerv getroffen hat und zeigt, wie tief Künstliche Intelligenz bereits in unseren Alltag integriert ist.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.