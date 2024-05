Am vergangenen Montag, dem 13. Mai, hat OpenAI die neueste Version des Sprachmodells ChatGPT vorgestellt. Mit Version 4o soll sich das Chatten mit der KI noch flüssiger und natürlicher anfühlen. Während für GPT-4 bislang ein Premium-Account notwendig war, soll GPT-4o nun auch für Nutzer mit kostenlosem Account verfügbar gemacht werden. Allerdings mit Einschränkungen.

So nutzt man ChatGPT 4o kostenlos

Wer nicht für einen Plus-Account bezahlt, muss sich mit einer Beschränkung der Suchanfragen bei GPT-4o zufriedenstellen. Denn OpenAI schreibt auf seiner Webseite folgendes:

„Nutzer der kostenlosen Version werden standardmäßig auf GPT-4o umgestellt, wobei die Anzahl der Nachrichten, die sie mit GPT-4o versenden können, je nach aktueller Nutzung und Nachfrage begrenzt ist. Wenn sie nicht mehr verfügbar sind, werden die Nutzer mit kostenlosem Account auf GPT-3.5 zurückgeschaltet.“

Ob und wie lange man GPT-4o in der kostenlosen Version nutzen kann, hängt also von der Auslastung der KI ab. Werden zu viele Anfragen gestellt, wird man als nicht zahlender Nutzer automatisch auf die Version GPT-3.5 heruntergestuft. Es ist gut möglich, dass man aufgrund der hohen Nachfrage als kostenloser Nutzer nur selten die Gelegenheit bekommt, das neue Modell überhaupt zu verwenden. Zumindest in der Anfangsphase nach dem Release ist mit einer hohen Auslastung zu rechnen. Bei der kostenlosen Nutzung von GPT-4o sind darüber hinaus die Datenanalyse, der Upload von Dateien, das Browsing, die Bildverarbeitung und andere Funktionen nur eingeschränkt verfügbar.

