Charterfolg mit Where is my Husband!: Sängerin Raye kündigt lang erwartetes zweites Album an

Die britische Chartstürmerin RAYE meldet sich mit neuem Material zurück. Am 27. März erscheint ihr zweites Album mit dem Titel "This Music May Contain Hope".
Sängerin RAYE (28) veröffentlicht im März ihr zweites Album und das erste seit ihrem Debütalbum im Jahr 2023. Die britische Singer-Songwriterin, die zuletzt mit "Where Is My Husband!" Charterfolge feierte, kündigte am Donnerstag auf Instagram ihre kommende Platte an: Das Werk mit dem Titel "This Music May Contain Hope" soll am 27. März 2026 erscheinen.