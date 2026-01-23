Charterfolg mit Where is my Husband!: Sängerin Raye kündigt lang erwartetes zweites Album an

Die britische Chartstürmerin RAYE meldet sich mit neuem Material zurück. Am 27. März erscheint ihr zweites Album mit dem Titel "This Music May Contain Hope".

Sängerin RAYE (28) veröffentlicht im März ihr zweites Album und das erste seit ihrem Debütalbum im Jahr 2023. Die britische Singer-Songwriterin, die zuletzt mit "Where Is My Husband!" Charterfolge feierte, kündigte am Donnerstag auf Instagram ihre kommende Platte an: Das Werk mit dem Titel "This Music May Contain Hope" soll am 27. März 2026 erscheinen.

Nachdem die Künstlerin mehrere Jahre bei einem Major-Label unter Vertrag stand, ohne ein eigenes Album veröffentlichen zu dürfen, trennte sie sich 2021 von ihrem Management, um ihre Musik unabhängig zu produzieren. Ihr Debütalbum "My 21st Century Blues" (2023) behandelte primär persönliche Themen wie Suchtbewältigung, Diskriminierung in der Musikindustrie und psychische Gesundheit.

Der Titel des neuen Projekts deutet eine thematische Verschiebung an. Während das Erstlingswerk stark vom Genre des Blues und düsteren R&B-Elementen geprägt war, signalisiert der Fokus auf das Thema "Hoffnung" eine mögliche klangliche und inhaltliche Neuausrichtung.

Charterfolge und Rekord bei den BRIT Awards

RAYE, bürgerlich Rachel Agatha Keen, gilt derzeit als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der britischen Musikszene. Ihren bisher größten Charterfolg hatte die 28-Jährige 2022 mit der Single "Escapism." (feat. 070 Shake). Der Song erreichte Platz 1 der britischen Charts und wurde international mehrfach mit Platin ausgezeichnet. In Deutschland landete der Song auf Platz 3 der Single-Charts.

Ende 2025 gelang ihr mit der Single "Where Is My Husband!" ihr zweiter Nummer-eins-Erfolg als Solokünstlerin in Großbritannien, in Deutschland schaffte sie es erneut auf den dritten Platz der Single-Charts. Der Song ist die Leadsingle des kommenden Albums.

Bei den BRIT Awards 2024 stellte RAYE einen historischen Rekord auf, indem sie sechs Auszeichnungen in einer einzigen Verleihung gewann, darunter in den Kategorien "Künstlerin des Jahres" und "Album des Jahres".