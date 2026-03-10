Charles Melton: Riverdale-Star ist Vater geworden

"Riverdale"-Schauspieler Charles Melton freut sich über die Geburt seines ersten Kindes. Er veröffentlichte mehrere Aufnahmen seiner kleinen Familie, verriet aber weder Namen noch Geschlecht des Babys. Kolleginnen wie Julianne Moore und Natalie Portman reagierten bereits auf die freudige Nachricht.
