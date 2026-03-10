Charles Melton: Riverdale-Star ist Vater geworden

"Riverdale"-Schauspieler Charles Melton freut sich über die Geburt seines ersten Kindes. Er veröffentlichte mehrere Aufnahmen seiner kleinen Familie, verriet aber weder Namen noch Geschlecht des Babys. Kolleginnen wie Julianne Moore und Natalie Portman reagierten bereits auf die freudige Nachricht.

Schauspieler Charles Melton (35) und Regisseurin Camille Summers-Valli sind Eltern geworden. Am Montag verkündete der frühere "Riverdale"-Star die Geburt mit rührenden Schnappschüssen des Paares und ihres Babys.

Keine Details zum Baby verraten "Unsere Familie", schrieb Melton schlicht als Bildunterschrift. Auf dem ersten Bild küsst der frischgebackene Vater seine Partnerin auf die Wange, während sie ihr Baby im Arm hält. Weitere Aufnahmen zeigen die beiden einzeln mit ihrem Baby. Zudem postete der Schauspieler Fotos aus der Schwangerschaft. Am 2. Januar hatte Summers-Valli via Instagram bekannt gegeben, dass das Paar Nachwuchs erwartet. "Eine kleine Familie gründen", teilte sie damals zu mehreren Bildern mit Babybauch mit.

Details zu dem Kind - wie etwa Name, Geschlecht und Geburtsdatum - gaben die frischgebackenen Eltern nicht preis. Auch das Gesicht ist auf den Bildern nicht zu sehen.

Auf das Baby-Posting reagierten rasch etliche Prominente. "Riverdale"-Kollegin Gina Gershon (63) schrieb: "Oh Charles! Herzlichen Glückwunsch!!! Wie wunderbar. Ich freue mich so sehr für dich!" Lili Reinhart (29) schwärmte von dem Baby als "Engel." Auch Julianne Moore (65) und Natalie Portman (44), die 2023 mit Melton in dem Drama "May December" spielten, hinterließen herzliche Worte. "Wunderschöne Familie", schrieb Moore, während Portman erklärte, ihr Herz schmelze angesichts der süßen Bilder.

Charles Melton startete seine Karriere 2014 mit einem Gastauftritt in der Serie "Glee". Den Durchbruch hatte er dann drei Jahre später mit "Riverdale". Ab der zweiten Staffel verkörperte er die Rolle des Reggie Mantle, die er von Ross Butler (35) übernahm. Bis zum Ende der Serie 2023 gehörte er zum Cast. Von 2018 bis 2019 war er mit Co-Star Camila Mendes (31) liiert.