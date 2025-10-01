Charity Bike Cup Solitude: Diese Straßen sind am 3. Oktober gesperrt

Großes Spektakel mit 1500 Radlern: Beim Charity Bike Cup auf der Solitude-Strecke kommt es zu Straßensperrungen, auch der ÖPNV ist eingeschränkt. Es gibt noch wenige Startplätze.

Am Tag der deutschen Einheit findet der 19. Charity Bike Cup statt – erstmals auf der legendären Solitude Rennstrecke. Ganz nach dem Motto: „Radfahren & Gutes Tun!“ setzt Veranstalter Ma6lia N3ra erneut ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Schwächsten unserer Gesellschaft. Der komplette Erlös fließt in soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region Leonberg, dem Landkreis Böblingen und der Landeshauptstadt Stuttgart.

Das Event richtet sich vor allem an Hobbyradsportler, die gemeinsam mit Prominenten aus Sport und Show in einem Team fahren möchten. Die Teams treten auf einem abgesperrten Rundkurs über etwa zwölf Kilometer auf der historischen Solitude-Strecke an – Start und Ziel befinden sich direkt im Bereich des ADAC-Übungsgeländes.

Die Rennstrecke der Benefiz-Biker sowie die Parkplätze für Teilnehmer und Zuschauer. Foto: Veranstalter

Gibt es noch freie Plätze?

Für die entspanntere Lila Tour am Mittag wurden spontan 50 Plätze freigeschaufelt. Kurzentschlossene können sich am Donnerstag zwischen 16 und 18.30 Uhr oder am Renntag ab 7.30 Uhr in der Lewa-Sportwelt (Bruckenbachstraße 37) anmelden.

Verlauf der Rennstrecke

Die Route verläuft über die Mahdentalstraße (L 1187), die Glemseckstraße (L 1188), die Magstadter Straße (L 1189) und dann wieder über die Mahdentalstraße. Die Rennstrecke wird am Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Wegen des Charity Bike Cups wird die Buslinie 92 umgeleitet. sie erfolgt ab der Haltestelle Universität (Schleife) in beiden Richtungen über die Wildparkstraße. Diese Haltestellen entfallen: Schumisberg, Rappenhof, Glemseck, Krummbachtal, Glemstal, Bruderhaus, Schattengrund sowie alle Haltestellen zwischen Universität und Büsnau.

Die Haltestelle Leonberger Dreieck wird zur Haltestelle Göppinger Straße verlegt. Es wird empfohlen, während der Sperrung auf alternative Verbindungen oder Haltestellen auszuweichen.

Der Fernseh-Kommissar Richy Müller fährt am Feiertag mit. Foto: SWR/Benoît Linder

Sperrungen

Anlässlich des Charity Bike Cup kommt es am Freitag von 8 bis 18 Uhr zu mehreren Straßensperrungen rund um die Solitude Rennstrecke. Folgende Straßen sind vollständig gesperrt: Mahdentalstraße (L 1187) – vom Kreisverkehr am Bärensee bis zur Autobahnausfahrt Leonberg-Ost sowie die Glemseckstraße (L 1188) und die Magstadter Straße (L 1189) – vom Kreisverkehr Bärensee bis zur Glemseckstraße.

Umleitung und Hinweise

Alle Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Es gilt zu beachten, dass der Durchgangsverkehr nicht möglich ist. Anwohner sowie Besucher werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Zufahrt zur Mahdentalsiedlung

Für Bewohner der Mahdental-Siedlung, die aufgrund des Rennens nicht ein- oder ausfahren können, wird eine Querungsstelle eingerichtet. Die Zu- und Abfahrt ist über das Krummbachtal möglich. In den Zeiten von 10 bis 13.40 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr ist die Querung nur sporadisch möglich, wenn das Renngeschehen es zulässt.

Auch Guido Buchwald, Fußball-Weltmeister von 1990, steigt in den Sattel. Foto: Pressefoto Baumann

Vergnügungen ohne Rad

Rund um die Radfahrten sind am Start/Ziel beim ADAC-Übungsplatz am Glemseck Attraktionen für Groß und Klein aufgebaut. Wie Hüpfburg, Fahrrad-Übungsparcours, Formel-1 Simulator, Überschlag-Simulator, Lastenrad-Ausstellung mit Testparcours, zudem gibt es eine Tombola mit Preisen im Wert von 4000 Euro sowie ein breites Essen- und Getränkeangebot.

Parkplätze

Für die insgesamt 1500 angemeldeten Teilnehmer am Charity Bike Cup stehen der Parkplatz beim Leonberger Leobad und der Lewa-Sportwelt sowie der Mitarbeiterparkplatz der Robert Bosch GmbH auf der Schillerhöhe zur Verfügung. Der (Rad-)Weg zum Start/Ziel-Gelände am Glemseck (ADAC Übungsplatz) ist jeweils ausgeschildert. Für Besucher gibt es Parkflächen auf der Wiese am Rappenhof sowie entlang des Grünstreifens an der Mahdentalstraße. Die Parkplätze sind jeweils ausgeschildert und kostenlos.