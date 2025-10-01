Charity Bike Cup Solitude: Diese Straßen sind am 3. Oktober gesperrt

Großes Spektakel mit 1500 Radlern: Beim Charity Bike Cup auf der Solitude-Strecke kommt es zu Straßensperrungen, auch der ÖPNV ist eingeschränkt. Es gibt noch wenige Startplätze.
Am Tag der deutschen Einheit findet der 19. Charity Bike Cup statt – erstmals auf der legendären Solitude Rennstrecke. Ganz nach dem Motto: „Radfahren & Gutes Tun!“ setzt Veranstalter Ma6lia N3ra erneut ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Schwächsten unserer Gesellschaft. Der komplette Erlös fließt in soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region Leonberg, dem Landkreis Böblingen und der Landeshauptstadt Stuttgart.