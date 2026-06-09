Chaos bei Stuttgart 21: Bahnfahrer in der Region müssen sich auf Schlimmstes einstellen

Ungelöste Energiefragen, mangelhaftes Projektmanagement und Kabelchaos. Die Verschiebung von Stuttgart 21 auf frühestens 2031 wird schmerzhaft für Fahrgäste – und teuer für die DB.

Die Deutsche Bahn steht bei Stuttgart 21 vor den Trümmern einer vollkommen unzureichend organisierten Baustelle. Frühestens 2031 wird der neue Durchgangsbahnhof in Betrieb gehen. Es gibt grobe Schnitzer beim Projektmanagement. Die Gründe für die neuerliche Verschiebung der Eröffnung sind vielschichtig. Keinesfalls liegt das Debakel allein – wie die DB ursprünglich Glauben machen wollte – an Problemen mit der Ausstattung der digitalen Leit- und Sicherungstechnik, die die DB dem Zulieferer unterschieben wollte.

Unsere Empfehlung für Sie Neuer Termin für Stuttgart 21 Ein langer Leidensweg mit ungewissem Ausgang Wieder eine neue Prognose: Warum sollte ausgerechnet der Termin 2031 für Stuttgart 21 stimmen? Der Stadt und den Fahrgästen bleibt nur Hoffen, kommentiert Christian Milankovic. Schon länger bekannt ist, dass Fehler bei der Verkabelung gemacht worden sind, die es nun aufwendig auszubügeln gilt. Was zunächst nur nach einem technischen Problem klingt, droht für Fahrgäste zur fortgesetzten Belastung zu werden. Denn eine Vielzahl der Streckensperrungen, unter denen vor allem die Passagiere der S-Bahn in den vergangenen Jahren zu leiden hatten, geht auf das Konto dieser Kabelarbeiten. Wenn diese nun rückgängig gemacht werden müssen und die Arbeiten wieder bei Null beginnen, lässt das Schlimmstes für die Bahnnutzer in der Region befürchten. Genau vor einem solchen Szenario warnen nun Teile der Projektpartner.

Fast schon als Nebensache nimmt sich angesichts dessen ein weiteres Problem aus. Auf den Bahnsteigen im neuen Durchgangsbahnhof müssen mehrere 1000 Quadratmeter bereits verlegter Bodenbelag wieder herausgerissen und entsorgt werden. Aus dem Projektumfeld wird auf Probleme mit dem Estrich verwiesen, die diesen Schritt notwendig machen.

Am schwerwiegendsten ist aber die noch nicht gelöste Frage nach der Notstromversorgung des Durchgangsbahnhofs und des sanierten Bonatzbaus. Dieses Problem hängt direkt mit der wiederholten Verschiebung des Eröffnungstermins zusammen. Hätte die Inbetriebnahme, wie vor langer Zeit geplant, Ende der Zehnerjahre stattgefunden, gäbe es dieses Problem nicht. Erst danach verschärften sich die Vorgaben. Statt zwei voneinander unabhängige Stromquellen nachzuweisen, die im Havariefall die Belüftung, die Beleuchtung, Lautsprecheranlage, Aufzüge und Rolltreppen im Durchgangsbahnhof mit Strom versorgen, bestehen die Behörden nun auf eine vom übrigen Netz getrennte autarke Stromversorgung. Im Klartext: die Bahn muss Platz für Dieselgeneratoren - oder zeitgemäßer - für eine große Menge an Batterieeinheiten finden. Diese Umplanung erfordert eine neue Plangenehmigung mit vorgelagertem Genehmigungsverfahren. Da kommen schnell zwei bis drei Jahre zusammen.

Für den Flughafenbahnhof, der wohl von Ende 2030 an in Betrieb gehen soll, zeichnet sich dafür eine einfachere Lösung ab. Der Flughafen und die Landesmesse verfügen über ein solches Notstromsystem, das für die Bahn angezapft werden könnte. Sichergestellt werden muss die Versorgung aber, damit in einem ersten Schritt der Bahnhof auf den Fildern von Regionalzügen aus Richtung Ulm und Tübingen angesteuert werden kann, die dort die Fahrtrichtung wechseln und zu ihrem Ausgangsort zurückkehren, solange bis auch im Talkessel auf der neuen Infrastruktur Bahnverkehr möglich ist.

Stuttgart 21: neue Kostensteigerungen kommen

Die in Teilen notwendige Neuplanung sowie die Instandsetzung des Kopfbahnhofs, der nun deutlich länger in Betrieb bleiben wird als ursprünglich vorgesehen, wird die Deutsche Bahn teuer zu stehen kommen. Eine zusätzliche Milliarde Euro dürfte nicht ausreichen, um Stuttgart 21 fertig zu bauen und den Kopfbahnhof in einen Zustand zu versetzen, der in der in die Jahre gekommenen Anlage weiterhin sicheren Bahnverkehr zulässt. Bisher sollte Stuttgart21 11,453 Milliarden Euro kosten, wovon die DB einen Großteil trägt, nachdem sie im Sommer 2025 juristisch mit dem Versuch endgültig gescheitert war, die Projektpartner von Land, Stadt und Bund bei den Mehrkosten in Mithaftung zu nehmen.

Mit der abermaligen Verschiebung von Stuttgart21 hat sich die Deutsche Bahn auch an bislang wenig beachteter Stelle ein Bein gestellt. Denn solange der neue Bahnknoten nicht in Betrieb ist, muss ein Teil der Züge im Fern- und Regionalverkehr von Stuttgart Richtung Ulm über die langsame Strecke durchs Filstal und über die Geislinger Steige geschickt werden. Auf dieser Trasse plante die DB für das Jahr 2030 eine ihrer sogenannten Korridorsanierungen, bei denen Strecken über einen langen Zeitraum außer Betrieb genommen werden und verschiedenste Instandsetzungsmaßnahmen parallel erledigt werden.

Und dann ist da noch die Frage nach dem Umgang mit den in Stuttgart bereits fertiggestellten fast 60 Kilometer langen Tunneln, was Erinnerungen an den meist zusammen mit Stuttgart21 genannten Berliner Großflughafen BER aufkommen lässt. Im Umland der Bundeshauptstadt war unter dem Airport ein Bahnhof entstanden, der über Tunnel an die Bestandsstrecken angeschlossen war. Weil aber der Flughafen lange nicht in Betrieb genommen werden konnte, lag auch der Bahnhof brach. Um einen regelmäßigen Luftaustausch in den Tunnel zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden, schickte die DB regelmäßig leere Züge zur sogenannten Belüftungsfahrten auf die Strecke.