Chanukka-Fest in Stuttgart: Jüdische Gemeinde erfährt viel Solidarität

Die jüdische Gemeinde feiert trotz des Terrorakts in Sydney das Lichterfest auf dem Schlossplatz in Stuttgart – und will „der Dunkelheit noch viel mehr Licht entgegensetzen“.
Viele Menschen sind gekommen, um beim jüdischen Lichterfest Chanukka am Dienstagabend auf dem Schlossplatz in Stuttgart dabei zu sein – viele aus Solidarität mit der jüdischen Gemeinde, wie der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, Stadtdekan Sören Schwesig, Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Kultusministerin Theresa Schopper, Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, Polizeipräsident Markus Eisenbraun, der Koordinator des Rats der Religionen, Deniz Kiral, und Gemeinderäte. Viele Menschen auch ohne besondere Funktion. Es sind um die 200.