1 Ralf Rangnick, Trainer von Manchester United, wechselte sogar den Torwart. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Seit 1995 galt im Fußball: Man darf drei Spieler einwechseln. Dann kam die Corona-Pandemie. Die Regel wurde durch die Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Saison 2019/2020 angepasst. Die entscheidenden Spiele der Champions League wurden beispielsweise vor leeren Rängen ausgetragen. Es gab keine Hin- und Rückspiele, sondern nur eine Partie auf neutralem Platz. So wurde Bayern München damals Sieger der Königsklasse in einem Finalturnier in Lissabon. Trainer Hansi Flick wechselte im Finale vier Spieler ein.

Fünf Spielerwechsel in drei Wechselperioden

Seit den Viertelfinals in der Saison 2019/2020 können in Fußballspielen, an denen die ersten Teams von Vereinen der höchsten Liga oder A-Nationalteams teilnehmen, fünf statt drei Spieler eingewechselt werden. Jedes Team hat dabei aber nur drei Auswechselgelegenheiten, in denen die Wechsel stattfinden müssen. Dadurch will man zu viele Unterbrechungen im Spiel vermeiden. Nicht zu diesen drei Wechsel-Gelegenheiten zählen: die Halbzeit, der Übergang von der regulären Spielzeit in die Verlängerung und die Pause in der Verlängerung. In der Verlängerung selbst ist noch eine zusätzliche Einwechslung erlaubt, also kann man maximal sechs Spieler einwechseln.

So oft kann man im Fußball wechseln

Egal, ob WM, EM, Champions League oder Bundesliga: Seit Juni 2022 gelten für den Spielerwechsel dieselben Regeln. Nachfolgend haben wir diese noch einmal für Sie zusammengefasst.

In der regulären Spielzeit sind fünf Wechsel erlaubt.

In der Verlängerung darf ein sechstes Mal eingewechselt werden.

Bei einer Kopfverletzung eines Spielers darf ein Extra-Wechsel ausgeführt werden.

Wie oft darf man in den unteren Ligen wechseln?

Laut den offiziellen Spielregeln des INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB) sind in allen anderen Fußballspielen mehr Wechsel erlaubt, sofern die Teams eine Einigung über die maximale Anzahl der Wechsel erzielen und der Schiedsrichter vor Spielbeginn informiert wird. Können die Teams sich nicht einigen oder wird der Schiedsrichter nicht entsprechend informiert, sind maximal sechs Auswechslungen pro Mannschaft erlaubt.