1 Der VfB startet gegen Real Madrid in die Champions League – jetzt steht fest, wer die Partie überträgt. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Gegner des VfB Stuttgart in der Ligaphase der Champions League stehen seit Kurzem fest. Nun ist (größtenteils) auch klar, wer die Partien der Schwaben überträgt.











Link kopiert



Die neue Champions League-Saison steht in den Startlöchern. Der Run auf die Tickets für Partien des VfB Stuttgart ist groß – nicht jeder, der gerne ein Ticket möchte, wird am Ende auch eins bekommen. Deshalb dürfte für viele Anhänger des Clubs aus Cannstatt am Ende nur der Fernseher bleiben.