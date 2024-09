VfB Stuttgart – Real Madrid: Wann ist das Rückspiel in der Champions League?

Podcast zum VfB Stuttgart Alle in Rot gegen das weiße Ballett

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 303. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Gregor Preiß vor Ort in Madrid über den Auswärtssieg in Gladbach und den Champions-League-Auftakt.