Der BVB gewinnt bei Dinamo Zagreb und steht in der Champions League damit schon bei zwölf Punkten. Youngster Gittens ebnet in Kroatien den Weg.

Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, sich direkt für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Der Fußball-Bundesligist gewann am 5. Spieltag der Ligaphase bei Dinamo Zagreb mit 3:0 (1:0). Damit feierte das Team von Trainer Nuri Sahin bereits den vierten Sieg in der laufenden Saison der Königsklasse.

Jamie Gittens in der 41. Minute, Ramy Bensebaini (56.) und Serhou Guirassy (90.) sorgten mit ihren Treffern für den wichtigen Auswärtssieg. Am kommenden Spieltag empfangen die Dortmunder am 11. Dezember (21.00 Uhr) den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick.