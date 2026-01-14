CEV-Cup im Volleyball: Volle Attacke! So zieht Allianz MTV Stuttgart in die nächste Runde ein

Die Stuttgarter Volleyballerinnen schlagen im Achtelfinale des europäischen CEV-Cups den favorisierten THY Istanbul überraschend deutlich mit 3:0 – und lassen sich feiern.
Die Scharrena hat schon viele magische Volleyball-Abende erlebt – am Mittwoch kam ein weiterer hinzu. Vor 2251 begeisterten Fans setzte sich Allianz MTV Stuttgart im Achtelfinale des europäischen CEV-Cups dank einer herausragenden Vorstellung gegen THY Istanbul durch. Nach der 2:3-Niederlage am Bosporus gewann der Bundesliga-Spitzenreiter das Rückspiel unerwartet deutlich mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) – und wurde groß gefeiert. „Wir hatten den Mut, offensiv zu spielen und voll zu attackieren“, sagte Trainer Konstantin Bitter, „es war eine sehr gute Leistung von uns.“