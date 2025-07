Landwirtschaftsminister mit neuer Liebe Kanadierin hat das Herz von Cem Özdemir erobert

Beim Konzert von Sting sah man das Paar verliebt auf der Tribüne der Jazz Open in Stuttgart. Cem Özdemir hat eine neue Frau an seiner Seite, wie sein Wahlkreisbüro uns bestätigt. Was arbeitet die Neue? Wann haben sich die beiden kennengelernt?