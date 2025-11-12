Cem Özdemir: Grünen-Spitzenkandidat bricht sich im Wahlkampf zwei Finger

Cem Özdemir hat im beginnenden Landtagswahlkampf offenbar mehr Körpereinsatz gezeigt als nötig. Beim Handballtraining bricht er sich zwei Finger - und nimmt es mit Humor.

Harte Bandagen im aufziehenden Landtagswahlkampf: Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich beim Handballtraining in Stuttgart mit jungen Spielern ins Tor gestellt - und sich dabei glatt zwei Finger gebrochen. „Es hat tierisch Spaß gemacht mal wieder im Handballtor zu stehen, aber ich habe eine schöne Erinnerung daran für die nächsten Tage“, sagte er nach dem Training auf seinem Instagram-Account und hielt seine geschwollenen Finger in die Kamera.

Einen Arztbesuch später räumte Özdemir dann in dem sozialen Netzwerk ein, dass er zwei gebrochene Finger habe, die nun in einer Schiene stecken. „Sechs Wochen darf ich das Teil tragen", sagte Özdemir mit einem Schmunzeln. Aber wenigstens sei er Linkshänder - also bleibt ihm immer noch eine Hand für den Wahlkampf.

Eigentlich wollte der 59-Jährige mit dem Training seine Verbundenheit gegenüber dem Sport, den Vereinen und dem Ehrenamt ausdrücken. In seiner Jugend spielte Özdemir einst selbst Handball in Bad Urach, bis zur B-Jugend.

„Alles reinwerfen gehört dazu“, kommentierte Özdemir den Vorfall in der „Bild“. „In der Politik und auf dem Spielfeld. Meine Beinbeweglichkeit ist immer noch gut, aber ich lasse mir von den Jungen vielleicht nochmal ein paar Übungen zur Stärkung der Fingermuskulatur zeigen.“