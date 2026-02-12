Von Romantik bis Promotionszweck: Cem Özdemirs Hochzeit mit Flavia Zaka sorgt für Gesprächsstoff. Was Promis zur Trauung in Tübingen noch vor der Landtagswahl sagen.
– Die Hochzeit von Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, und seiner Partnerin Flavia Zaka sorgt landesweit für Gesprächsstoff. Der Tübinger OB Boris Palmer hat als Standesbeamter inzwischen auch den Hochzeitstermin per Facebook verkündet: Es ist der Valentinstag, also der kommende Samstag. Es stimme nicht, schreibt er, dass die meisten Paare in Jahreszeiten mit schönem Wetter heiraten wollten, wie es aus Kreisen der CDU hieß. „Viele nehmen den Winter in Kauf, um am Tag der Liebe heiraten zu können“, postet er.