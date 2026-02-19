Celtic FC gegen VfB Stuttgart: Das macht Sebastian Tounekti so gefährlich

Sebastian Tounekti ist einer der offensivstärksten Außenverteidiger Schottlands. Das macht den Tunesier mit norwegischen Wurzeln so gefährlich.
Aus Sebastian Tounekti sprach das pure Selbstvertrauen. Als der Außenverteidiger von Celtic FC vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Donnerstagabend das Podium bei der obligatorischen Pressekonferenz betrat, konnte man seinen Gemütszustand geradezu greifen. Feste Stimme, klarer Blick, totaler Fokus auf den Fragesteller, präzise, messerscharfe Antworten.