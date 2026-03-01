CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel: Der harte Kampf um die letzte Etappe vor der Landtagswahl

Die CDU ist als Favorit in die Landtagswahl gestartet. Doch jetzt wird das Rennen unversehens knapp. Spitzenkandidat Manuel Hagel hat zu kämpfen, und die grüne Konkurrenz holt auf.
Um die Wurst geht es ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt steht der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel am Grill vor der Lehenbachhalle in Winterbach im Remstal. Das Jackett hat er abgelegt, obwohl die Temperaturen nicht gerade Frühlingsgefühle wecken. Mal schwebt seine Grillzange in Wartestellung über dem Rost, mal wendet er Würstchen hin und her. Vor Hagel stehen viele Menschen Schlange und warten geduldig, bis der aktuell ehrgeizigste Schwarze im Südwesten ihnen ihre Rote im Weckle entgegenstreckt.