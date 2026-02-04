CDU-Spitzenkandidat: Manuel Hagel bekommt „Goldene Narrenschelle“

Wenige Wochen vor der Landtagswahl bekommt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel die „Goldene Narrenschelle“. Welche Versprechen er den Narren macht.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel mit der „Goldenen Narrenschelle“ ausgezeichnet. Der 37-Jährige, der selbst seit Kindesbeinen in der Narrenzunft Spritzenmuck in seiner Heimatstadt Ehingen aktiv ist, erhielt die Auszeichnung im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis).

Laut dem Präsidenten des VSAN, Roland Haag, wird die „Goldene Narrenschelle“ an Menschen verliehen, die die Fastnacht nicht nur genießen, sondern auch daran arbeiten. Diese Auszeichnung „ist etwas ganz Besonderes“, sagte er. Laudator des Abends war der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), - in den „falschen Klamotten“, wie er selbst sagte.

Halte Abstand von Söder und Rhein

Günthers Rede war weitestgehend politisch geprägt. Manuel Hagel sei der „richtige Mann“ für Baden-Württemberg, sagte der Ministerpräsident. Auch wenn er selbst mit „grün gut kann, beim Regieren geht ein Schwarzer voran“, ergänzte der Laudator.

Nicht nur bei der Fastnacht, auch in der Politik komme es auf die richtige Haltung an. „Bei Manuel - und ja, auch bei dem Cem - da bin ich mir sicher, die kriegen das hin“, sagte Günther. Für Hagels Haltung sei die Schelle der Lohn. Dennoch solle er deutlich, standfest und nahbar bleiben. Dann teilte der Gast aus dem Norden noch reimend gegen seine Kollegen aus: „Willst du Ministerpräsident sein, halt Abstand von Söder und Boris Rhein“.

Hagel: Die Schelle wurde dem Richtigen gegeben

Hagel selbst sagte, die Schelle sei „heut’ dem Richtigen gegeben“ worden. Sie sei für ihn eine „Ehre an dieser Stelle“. Und: „Ich selbst bin ein Narr“, sagt der Gewürdigte. Er wisse „halt, wie Fastnet funktioniert“.

Roland Mack (l-r), geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, Manuel Hagel, Daniel Günther (CDU), und Roland Haag, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Auch er teilt gegen Söder aus: „Wenn Söder mit dieser Schelle laut schellt, ist halt auch so, wie ein Kampfhund mit Heiserkeit laut bellt“. Den Narren sichert er etwas zu: „Wir schaffen euch Freiraum (...), die ganzen Gesetze, die werden bald weichen. (...) Als Träger der Schelle ruf’ ich euch zu: Papierkram und Kruscht, das war ein Mal!“.

Hagel nun in illustrer Runde

Mit der „Goldenen Narrenschelle“ befindet sich Hagel in einer illustren Runde: Die undotierte Auszeichnung haben zuvor schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten. Auch sein Konkurrent bei der Landtagswahl, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir, erhielt die Auszeichnung - im Jahr 2018.

Die 1924 gegründete VSAN ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. In ihr sind 68 Narrenzünfte aus den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Stuttgart, dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben und fünf Kantonen in der Schweiz zusammengeschlossen.