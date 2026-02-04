CDU-Spitzenkandidat: Manuel Hagel bekommt „Goldene Narrenschelle“

Wenige Wochen vor der Landtagswahl bekommt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel die „Goldene Narrenschelle“. Welche Versprechen er den Narren macht.
Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel mit der „Goldenen Narrenschelle“ ausgezeichnet. Der 37-Jährige, der selbst seit Kindesbeinen in der Narrenzunft Spritzenmuck in seiner Heimatstadt Ehingen aktiv ist, erhielt die Auszeichnung im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis).