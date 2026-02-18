Castwechsel bei Disney-Musical: „Bin in die Story verliebt“ – Chiara Fuhrmann feiert emotionale Elsa-Premiere

In ihrer rasant verlaufenden Karriere wird Chiara Fuhrmann zur Elsa in der „Eiskönigin“ – ihre zweite Hauptrolle in kurzer Zeit. Wie lange bleibt das Disney-Musical noch in Stuttgart?
Eine Königin, die ihre eigenen Kräfte fürchtet. Eine Schwester, die an die Macht der Liebe glaubt. Und ein Königreich, das im ewigen Eis zu versinken droht: Disneys „Die Eiskönigin“ gehört zu den beliebtesten Geschichten im Kinderzimmer. Nun kommt es in Stuttgart zu einem Wechsel im gesamten Ensemble und an der Krone: Chiara Fuhrmann, die zuletzt als Hauptdarstellerin von „& Julia“ in Hamburg das Publikum begeisterte, übernimmt in ihrer rasant verlaufenden Karriere in Stuttgart nun ihre zweite Erstbesetzung innerhalb kurzer Zeit.