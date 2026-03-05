Casting-Woche mit Promi-Besuch: Beatrice Egli sucht bei GNTM ein Männermodel für ihr Musikvideo

Bei "GNTM" steht die Casting-Woche an. Schlagerstar Beatrice Egli sucht für ihr Musikvideo ein Model, das ihren Lover spielt - und wird fündig. Transmann Jill bekommt ein emotionales Umstyling mit neuen Haaren. Am Ende müssen zwei Kandidaten die Show verlassen.

Die Casting-Woche steht an bei den Männermodels von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Zuerst geht es aber zumindest für einen Kandidaten noch zum Umstyling. "Ich habe Jill neue Haare versprochen", erinnert Heidi Klum (52) an ihre Aussage in der letzten Folge. Jill (45) ist Transmann und verliert hormonbedingt seine Haare. Die große Stirn und die Geheimratsecken machen ihn unsicher. "Ich hoffe, ich fühle mich danach etwas wohler bei der Casting-Woche."

Neue Haare für Jill Die Friseurin nimmt seinen Kopfabdruck und baut aus einer Perücke ein maßgefertigtes fix angebrachtes Haarteil für Jill. Noch bevor er sich selber im Spiegel sieht, präsentiert er seinen neuen Look den anderen Kandidaten, die sich ehrlich für Jill freuen. "Das steht dir total", sagt Tony (31). "Du siehst toll aus", findet Godfrey (34) und die Jungs versinken in eine Gruppenumarmung. Jill ist überglücklich, lacht und weint gleichzeitig.

Wer wird der neue Lover von Beatrice Egli?

Dann geht es zum ersten Casting. Schlagerstar Beatrice Egli (37) sucht für ihr neues Musikvideo ein Model mit Schauspieltalent, das tanzen kann und sexy ist - der Auserkorene wird im Clip ihren Lover spielen. Das unkonventionelle Casting soll darin bestehen, zu Eglis Schlager-Hits zu tanzen und sie zu "bezirzen". Peinliches Schweigen in der Männerrunde.

Die Musik geht an und während sich die einen kopfnickend langsam in den Hintergrund tanzen, geben andere alles. Alexavius (22) traut sich als erstes, die Sängerin anzutanzen. Er zieht Blazer und Krawatte aus und schlingt diese um sie, während Godfrey kurz darauf übernimmt und seine muskulösen Arme um den Hals der Schlagerikone legt. "Es ist einfach, mit einer so schönen Frau zu flirten", findet er und kommt gemeinsam mit Alexavius und drei weiteren Kandidaten in die zweite Runde.

Das Rennen macht am Ende Tony (31), der trotz seiner Gehörlosigkeit die beste Tanzperformance abliefert. Für ihn geht es direkt weiter zum Videodreh, bei dem die Funken zwischen den beiden sprühen. "Ich habe keine Berührungsängste. Wir verstehen uns perfekt und sind auf einer Wellenlänge", sagt Tony strahlend und auch Beatrice Egli ist zufrieden: "Ich bin super happy. Er hat es mir so leicht gemacht."

Große Jobs für "InStyle Men" und "Blonde"

Das nächste Casting ist bei "InStyle Men". Wer den Job ergattert, wird in der nächsten Ausgabe der Modezeitschrift die neuen Frühlings- und Sommertrends präsentieren - auf mindestens zehn Seiten. Für Tony scheint es diese Woche gut zu laufen. Auch hier kommt er - gemeinsam mit vier weiteren Kandidaten - wieder in die zweite Runde. Den Job ergattert sich der bisher eher unscheinbare Louis (22), der aus allen Wolken fällt. "Ich war total überrascht. So ganz bewusst ist es mir noch nicht, was da auf mich zukommt."

Dann geht es zum Casting beim Magazin "Blonde". Sechs Männer dürfen zum Probe-Shooting und müssen innerhalb kürzester Zeit überzeugen. Auch hier ergattert sich ein bisher unscheinbarer Kandidat den Job: Luis (23). "Einen Job in der Tasche zu haben, ist ein gutes Gefühl. Aber ausruhen werde ich mich darauf nicht."

Dann ist ein Editorial-Shooting für eine Streetwear-Kollektion gefragt. "Es wäre mir schon wichtig, jetzt mal einen Job zu kriegen. Wir hatten schon dreimal die Chance und es hat nicht geklappt", erklärt Ibo (21). Und prompt überzeugt er und ergattert den Job. "Das hat mir nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich das Modeln weiter verfolgen möchte und muss", freut sich Ibo.

Das letzte Casting der Woche bei High-Fashion-Designer Dawid Tomaszewski (45) scheint wie auf den extravaganten Alexavius zugeschnitten zu sein. "Wir suchen einen Mann, der eine weibliche Attitüde hat", so der Designer. "Das ist genau mein Ding. Dieser Job würde mir alles bedeuten", betont Alexavius. Als er sich vorstellt, ist der Designer sofort begeistert. "Ich habe Gänsehaut", sagt er. "Er widerspiegelt mich. Ich hätte gerne sein Selbstbewusstsein gehabt, als ich jung war."

Gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten darf er zum Fitting der extravaganten Teile und ist darüber dermaßen glücklich, dass er seine Tränen nicht zurückhalten kann. Am Ende ergattert sich aber Luis den Job - bereits sein zweites Engagement. "Unfassbar!", freut er sich. Alexavius nimmt's sportlich: "Ich gönne es ihm von Herzen. Ich gehe hier erhobenen Hauptes raus."

Choreo statt Catwalk zur Entscheidung

Zum finalen Coaching vor der Entscheidung erscheint die "GNTM"-Choreografin Nikeata Thompson (45). "Passt auf. Wir haben wenig Zeit. Konzentration. Choreo!", ruft Thompson in die Gruppe. Einige Männer machen sich Sorgen. "Choreo? Ich kann mir solche Sachen nicht merken", klagt Yanneck (24). Alexavius befürchtet: "Da kann ich meine Sachen direkt packen." Godfrey erklärt: "Ich bin total desorientiert."

Als weiterer Gastjuror nimmt neben Heidi Klum der italienische Schauspieler Michele Morrone (35) Platz. Statt auf einem Laufsteg müssen die ganz in Gelb gekleideten Models in einem leeren, komplett gelben Raum performen. Die Extra-Challenge: langer Blickkontakt mit den Jury-Mitgliedern.

Den Start macht Ibo. "Atme, Ibo!", ruft Choreografin Thompson ihm zu. Doch er erhält durchweg positives Feedback von allen drei Juroren und kommt direkt in die nächste Runde. Als Nächstes darf Jill eine Runde weiter - die neuen Haare haben sein Selbstvertrauen geboostet. Und auch Luis und Louis, die sich diese Woche Jobs angelten, sind weiter. Genauso wie Alexavius. Am meisten überzeugte beim Walk einmal mehr Tony, der sich auch den Job bei Beatrice Egli angelte. "Also mir hat's gefallen", sagt Heidi zu ihm. "Super stark!", pflichtet die Choreografin bei. "Du warst der beste heute", findet auch Michele Morrone.

Sieben Wackelkandidaten

Doch es gibt sehr viele Wackelkandidaten, die noch einmal vor die Jury treten müssen. Darunter auch Godfrey, der seinen Walk "komplett vermasselt" habe. "Ich war innerlich total neben der Spur", sagt er selbstkritisch. Bei den Castings kam er zwar immer in die engere Auswahl, ergatterte aber nie den Job.

Der einzige der sieben Wackelkandidaten, der noch lächelt, ist Vyvian. "Wenn Heidi sagt, dass sie kein Foto hat, geht das Leben weiter." Und genauso kommt es für den Frankfurter mit indischen Wurzeln. "Ich hätte nicht erwartet, dass ich so früh rausfliege. Das ist ein bisschen peinlich", sagt er, lacht aber immer noch fröhlich. Auch für Denzel ist Schluss - seine helle Haut und Haare, bedingt durch Albinismus, wurden zu seinem Markenzeichen. "Ich habe mich beim Casting direkt in deinen Look verliebt. Ich habe gehofft, dass du mit den anderen mithalten kannst. Die waren aber schneller als du", begründet Heidi Klum ihre Entscheidung und sagt den alles entscheidenden Satz: "Ich habe leider kein Foto für dich."