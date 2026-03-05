Casting-Woche mit Promi-Besuch: Beatrice Egli sucht bei GNTM ein Männermodel für ihr Musikvideo

Bei "GNTM" steht die Casting-Woche an. Schlagerstar Beatrice Egli sucht für ihr Musikvideo ein Model, das ihren Lover spielt - und wird fündig. Transmann Jill bekommt ein emotionales Umstyling mit neuen Haaren. Am Ende müssen zwei Kandidaten die Show verlassen.
Die Casting-Woche steht an bei den Männermodels von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Zuerst geht es aber zumindest für einen Kandidaten noch zum Umstyling. "Ich habe Jill neue Haare versprochen", erinnert Heidi Klum (52) an ihre Aussage in der letzten Folge. Jill (45) ist Transmann und verliert hormonbedingt seine Haare. Die große Stirn und die Geheimratsecken machen ihn unsicher. "Ich hoffe, ich fühle mich danach etwas wohler bei der Casting-Woche."