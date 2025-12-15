Caren Miosga: Röttgen sieht „Erfolg europäischer Diplomatie“

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen lobt in der ARD das Berliner Ukraine-Treffen. Den Bruch mit den USA hält er für dauerhaft.
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich im ARD-Talk von Caren Miosga am Sonntag vorsichtig optimistisch über die Berliner Ukraine-Konferenz geäußert. Es sei bisher die amerikanische Seite gewesen, die versucht habe, die Europäer aus den Gesprächen herauszuhalten, „damit sie nicht an der Seite der Ukraine stehen“. Jetzt zeigten sich die Europäer, sie schalteten sich ein, schafften Fakten und übernähmen den Prozess: „Das ist ein Erfolg der europäischen Diplomatie.“ Und es sei ein Verdienst der Führung von Kanzler Friedrich Merz.