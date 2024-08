car2tree in Stuttgart: Aus einem Parkplatz wird eine Sitzgelegenheit

1 Auf Höhe der Liststraße 29 kann seit Kurzem nicht mehr geparkt, sondern Zeit verbracht werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Stuttgarter Innenstadt sinkt die Zahl der angemeldeten Autos. Ein Verein will nun für Menschen, die ihr Auto abschaffen, den indirekt frei werdenden Parkplatz mit einer begrünten Sitzgelegenheit ersetzen. Wie kommt das an?











Wenn man nach 18 Uhr verzweifelt nach einem Parkplatz in der Stuttgarter Innenstadt sucht, kann man es sich wohl kaum vorstellen. Aber das Statistische Amt der Stadt zeigt es Jahr für Jahr: Seit einiger Zeit sinkt die Anzahl der angemeldeten Autos in Stuttgart, 2023 lag sie bei 294 789 Pkw – was im Vergleich zu 2022 eine Reduzierung um rund 2000 Autos bedeutet. Insbesondere Menschen unter 60 Jahren, die in den inneren Bezirken wohnen, besitzen immer weniger Autos.