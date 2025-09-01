Am 26. September fängt der Wasen in Stuttgart an. Wir haben Modeexpertin Sonja Grau gefragt, was Frau und Mann dieses Jahr im Bierzelt tragen sollten – und was so gar nicht geht.
Am 26. September startet das Cannstatter Volksfest. Wer ins Bierzelt geht, trägt heutzutage Tracht, so ist das nun mal. Doch von der Schürzenfarbe über die Schuhauswahl bis hin zum Männerhemd – bei der Outfitwahl kann man so einiges falsch machen. Schnell fällt auf, wer trendbewusst auf der Bierbank schunkelt oder nur das alte Dirndl von vor zehn Jahren rausgekramt hat. Wir haben mit Sonja Grau, Personal Shopperin aus dem bayerischen Senden, über die Trachten-Trends 2025 gesprochen.