9 Im Grandls Hofbräu Zelt allerdings, stehen Fass und Hammer schon bereit. Am Freitag um 16 Uhr wir Oberbürgermeister Frank Nopper hier das Volksfest eröffnen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In wenigen Stunden wird Stuttgarts Oberbürgermeistern Frank Nopper (CDU) den hölzernen Hammer zum Fassanstich schwingen und das Volksfest eröffnen.











Am Freitag, den 27. Oktober beginnt das 177. Cannstatter Volksfest. Das bedeutet 17 Tage Ausnahmezustand am Neckar in Bad Cannstatt. Um das zweitgrößte Volksfest der Welt stemmen zu können, haben die rund 300 Schausteller, Wirte und Kaufleute in der heißen Aufbauphase alle Hände voll zu tun.