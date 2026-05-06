Cannes-Premiere: John Travolta feiert sein Regiedebüt

John Travolta feiert in Cannes sein Regiedebüt und erzählt mit "Propeller One-Way Night Coach" eine zutiefst persönliche Geschichte. Warum er 30 Jahre auf die Buchverfilmung wartete und den Film schließlich selbst finanzierte.
John Travolta (72) präsentiert auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes sein Regiedebüt. Im Vorfeld sprach der Weltstar mit "Entertainment Weekly" über "Propeller One-Way Night Coach", einen semi-autobiografischen Film, der auf seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1997 basiert.