Kiffen in der Kneipe – was für viele Cannabis-Konsumenten nach einer behaglichen Vorstellung klingt und womöglich auch ein weiteres Zeichen gesellschaftlicher Enttabuisierung wäre, bleibt an den meisten Stuttgarter Tresen eine Wunschvorstellung. Auch wenn es in Raucherkneipen zumindest in den Innenräumen grundsätzlich erlaubt wäre, da dort das Hausrecht gilt, will offenbar kaum ein Wirt davon gebrauch machen, seitdem die Cannabis-Legalisierung in Deutschland gilt. Vor allem aus Rücksichtnahme auf andere Gäste, heißt es.