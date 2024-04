1 Der Anbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen in der privaten Wohnung ist seit dem 1. April in Deutschland erlaubt. Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xProduction_24Kx

50 Gramm Cannabis sind seit der Teil-Legalisierung in den eigenen vier Wänden in Deutschland erlaubt. Was aber, wenn die Erntemenge dieses Maximum überschreitet?











Link kopiert



Seit dem 1. April darf in Deutschland legal gekifft werden. Mit der Teil-Legalisierung ist auch der Anbau in den eigenen vier Wänden möglich. Für diejenigen, die nicht in einem Cannabis-Club Mitglied werden möchten, ist das sogar der einzige Weg, um an Marihuana zu kommen. Denn der Verkauf ist weiterhin illegal.