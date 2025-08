Campus in Stuttgart-Vaihingen

19 Schöner lernen im Reich der Elektro- und Informationstechnik: „Aquarium“ auf dem Campus in Stuttgart, umgestaltet von den Architektur- und Designspezialisten Ippolito Fleitz Group. Foto: Ippolito Fleitz Group/Philip Kottlorz

Sieht aus wie ein cooles Café, doch hier büffeln Studierende auf dem Campus in Vaihingen: Stuttgarter Innenarchitekten haben einen öden Lernraum wiederbelebt.











Vielleicht ist das Aquarium im begrünten Hof zu finden, denkt man sich beim langen Marsch entlang des lang gestreckten Gebäudes am Pfaffenwaldring auf dem Unicampus in Stuttgart-Vaihingen. Dort angekommen, steht man im Foyer, von dem lange dunkle Gänge abzweigen, an den Seiten Vitrinen mit technischen Gerätschaften.