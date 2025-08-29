Mit Wohnwagen oder Wohnmobil zu verreisen, ist weiterhin beliebt. Was die Branche zu bieten hat, zeigt sie jedes Jahr in Düsseldorf. Zielgruppe sind dabei nicht nur vermögende Menschen.
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: In Düsseldorf ist die Camping-Messe Caravan Salon gestartet. Zehn Tage lang werben vor allem Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen für ihre Neuheiten. Auch Zubehör und Reiseziele werden präsentiert. Die Anzahl der Aussteller ist mit 810 so hoch wie noch nie. Es ist die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans, sagt die Messe Düsseldorf.