1 Saunieren mit dem Blick auf einen See im Winter – Camping und Wellness müssen sich nicht ausschließen. Foto: Shutterstock/Ilze Filipova

Wintercamping mit dem Extra an Entspannung erleben: Tipps und Stellplätze in traumhafter Lage, die Sauna, Thermalbad und Wellness bieten – perfekt nach einem Tag im Schnee.

Wintercamping hat seinen ganz besonderen Reiz: schneebedeckte Landschaften, klare Luft und gemütliche Abende im warmen Camper. Wer nach einem aktiven Tag im Schnee jedoch nicht nur im Fahrzeug entspannen, sondern auch Körper und Seele verwöhnen möchte, findet auf einigen Stell- und Campingplätzen im Winter ein ganz besonderes Extra – Sauna- und Wellnessangebote.

Nach einer Schneeschuhwanderung, einer Skitour oder einem Tag auf der Rodelpiste gibt es kaum etwas Wohltuenderes als einen Saunagang oder ein warmes Bad. Die Wärme lockert die Muskeln, stärkt das Immunsystem und sorgt für erholsamen Schlaf – ein echter Luxus mitten im Campingalltag.

Welche Wellness-Angeboten sind beim Camping geboten?

Klassische finnische Sauna – oft mit Blick ins Winterpanorama

Bio- oder Dampfsauna – sanftere Temperaturen, ideal für längere Aufenthalte

Whirlpool oder Hot Tub – warmes Wasser unter freiem Sternenhimmel

Massagen und Spa-Behandlungen – von klassischer Rückenmassage bis Aromatherapie

Ruheräume mit Kamin – für das perfekte Après-Ski-Feeling

Wintercampingplätze mit Sauna und Wellness

Schwarzwälder Hof – Seelbach, Baden-Württemberg

Fünf-Sterne-Campingplatz im Schwarzwald mit großzügiger Spa-Landschaft und sechs Saunen – im Übernachtungspreis enthalten. Ideal nach Schneewanderungen in der Region.

Adresse: Tretenhofstraße 76, 77960 Seelbach

Kur- und Feriencamping Dreiquellenbad – Bad Griesbach, Bayern

Thermal-Hallenbad, Whirlpool, Dampfgrotte, Kneippbecken, Salz-Ruheraum, Solarium und Außenbecken – Wellness pur für entspannte Wintertage.

Adresse: Singham 40, 94086 Bad Griesbach im Rottal

Camping Resort Zugspitze – Grainau, Bayern

Panoramablick auf die Zugspitze, Saunalandschaft, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Fitnessstudio – perfekt für Wintersportler, die Entspannung suchen.

Adresse: Griesener Straße 9, 82491 Grainau

Camping Allweglehen – Berchtesgaden, Bayern

Beheizter Außenpool, finnische Sauna, Infrarotkabine, Saunagrotte und Ruheraum mit Teebar – Wellness mit Alpenblick.

Adresse: Allweggasse 4, 83471 Berchtesgaden

Tipps für die Auswahl des richtigen Stellplatzes

Wintertaugliche Infrastruktur: Beheizte Sanitäranlagen, Stromanschluss, sichere Zufahrten

Wellness-Angebot im Preis enthalten oder optional buchbar

Nahegelegene Aktivitäten: Ski, Wandern, Rodeln, Eislaufen

Bewertungen prüfen: Erfahrungsberichte geben Aufschluss über Qualität und Sauberkeit

Stellplätze mit Sauna- und Wellnessangeboten machen Wintercamping zu einem Rundum-Erlebnis. Sie verbinden die Freiheit des Campens mit dem Komfort eines Erholungsurlaubs – perfekt für alle, die nach einem aktiven Tag im Schnee Wärme und Entspannung suchen.