Wintercamping mit dem Extra an Entspannung erleben: Tipps und Stellplätze in traumhafter Lage, die Sauna, Thermalbad und Wellness bieten – perfekt nach einem Tag im Schnee.
Wintercamping hat seinen ganz besonderen Reiz: schneebedeckte Landschaften, klare Luft und gemütliche Abende im warmen Camper. Wer nach einem aktiven Tag im Schnee jedoch nicht nur im Fahrzeug entspannen, sondern auch Körper und Seele verwöhnen möchte, findet auf einigen Stell- und Campingplätzen im Winter ein ganz besonderes Extra – Sauna- und Wellnessangebote.
Nach einer Schneeschuhwanderung, einer Skitour oder einem Tag auf der Rodelpiste gibt es kaum etwas Wohltuenderes als einen Saunagang oder ein warmes Bad. Die Wärme lockert die Muskeln, stärkt das Immunsystem und sorgt für erholsamen Schlaf – ein echter Luxus mitten im Campingalltag.
Welche Wellness-Angeboten sind beim Camping geboten?
- Klassische finnische Sauna – oft mit Blick ins Winterpanorama
- Bio- oder Dampfsauna – sanftere Temperaturen, ideal für längere Aufenthalte
- Whirlpool oder Hot Tub – warmes Wasser unter freiem Sternenhimmel
- Massagen und Spa-Behandlungen – von klassischer Rückenmassage bis Aromatherapie
- Ruheräume mit Kamin – für das perfekte Après-Ski-Feeling
Wintercampingplätze mit Sauna und Wellness
Schwarzwälder Hof – Seelbach, Baden-Württemberg
Fünf-Sterne-Campingplatz im Schwarzwald mit großzügiger Spa-Landschaft und sechs Saunen – im Übernachtungspreis enthalten. Ideal nach Schneewanderungen in der Region.
Adresse: Tretenhofstraße 76, 77960 Seelbach
Kur- und Feriencamping Dreiquellenbad – Bad Griesbach, Bayern
Thermal-Hallenbad, Whirlpool, Dampfgrotte, Kneippbecken, Salz-Ruheraum, Solarium und Außenbecken – Wellness pur für entspannte Wintertage.
Adresse: Singham 40, 94086 Bad Griesbach im Rottal
Camping Resort Zugspitze – Grainau, Bayern
Panoramablick auf die Zugspitze, Saunalandschaft, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Fitnessstudio – perfekt für Wintersportler, die Entspannung suchen.
Adresse: Griesener Straße 9, 82491 Grainau
Camping Allweglehen – Berchtesgaden, Bayern
Beheizter Außenpool, finnische Sauna, Infrarotkabine, Saunagrotte und Ruheraum mit Teebar – Wellness mit Alpenblick.
Adresse: Allweggasse 4, 83471 Berchtesgaden
Tipps für die Auswahl des richtigen Stellplatzes
- Wintertaugliche Infrastruktur: Beheizte Sanitäranlagen, Stromanschluss, sichere Zufahrten
- Wellness-Angebot im Preis enthalten oder optional buchbar
- Nahegelegene Aktivitäten: Ski, Wandern, Rodeln, Eislaufen
- Bewertungen prüfen: Erfahrungsberichte geben Aufschluss über Qualität und Sauberkeit
Stellplätze mit Sauna- und Wellnessangeboten machen Wintercamping zu einem Rundum-Erlebnis. Sie verbinden die Freiheit des Campens mit dem Komfort eines Erholungsurlaubs – perfekt für alle, die nach einem aktiven Tag im Schnee Wärme und Entspannung suchen.